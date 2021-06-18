Три полицейски новини



- разкрита кражба на бижута, наркотици, пиян мотоциклетист, който...

Служители от РУ-Тунджа разкриха кражба от частен дом в село Завой. Разследването започнало по сигнал, че в периода от 09 май до 16 май от имот в село Завой са били отнети 20 различни по вид метални бижута, колекционирани от собственика. В хода на полицейските действия е установено, че посегателството е извършено от малолетен местен жител. Инкриминираните вещи са върнати на собственика по надлежен ред. Работата по случая продължава съвместно с инспектор от детска педагогическа стая.

Служители от РУ – Тунджа са установили 21- годишен мъж, държащ в себе си наркотични вещества. На 17 юни в хода на полицейска проверка мъжът предал 5 опаковки, съдържащи общо около 2 грама наркотичен чай. Задържан е с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Вчера, около 15:50ч., в село Лозенец, полицейски екип е спрял за проверка мотоциклет „Сънсто демон 125“, управляван от 43-годишен мъж от Сливен. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1,2 на хиляда. По случая е образувано бързо производство в РУ-Стралджа.