×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Три полицейски новини Featured

Петък, 18 Юни 2021 12:30
Три полицейски новини


- разкрита кражба на бижута, наркотици,  пиян мотоциклетист, който...

Служители от РУ-Тунджа разкриха кражба от частен дом в село Завой. Разследването започнало по сигнал, че в периода от 09 май до 16 май от имот в село Завой са били отнети 20 различни по вид метални бижута, колекционирани от собственика. В хода на полицейските действия е установено, че посегателството е извършено от малолетен местен жител. Инкриминираните вещи са върнати на собственика по надлежен ред. Работата по случая продължава съвместно с инспектор от детска педагогическа стая.

Служители от РУ – Тунджа са установили 21- годишен мъж, държащ в себе си наркотични вещества. На 17 юни в хода на полицейска проверка мъжът предал 5 опаковки, съдържащи общо около 2 грама наркотичен чай. Задържан е с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Вчера, около 15:50ч., в село Лозенец, полицейски екип е спрял за проверка мотоциклет „Сънсто демон 125“, управляван от 43-годишен мъж от Сливен. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1,2 на хиляда. По случая е образувано бързо производство в РУ-Стралджа.

Read 9 times
Rate this item
(0 votes)
More in this category: « Специализирана полицейска операция е проведена в област Ямбол
back to top
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo