Улучен със сигнална ракета /в корема/

РУ- Ямбол е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Вчера около 19:30 часа, при проверка на сигнал постъпил минути по-рано в полицията е установено, че на ул. „Георги Кондолов”, чрез изстрел със сигнална ракета е нанесена повърхностна контузна рана в областта на корема на 29-годишен местен жител. Мъжът е прегледан в ЦСМП- Ямбол и освободен. Установен е извършителят. На мястото присъствали много хора по повод семейно събитие. Процесуално-следствените действия по случая продължават