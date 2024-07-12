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Улучен със сигнална ракета /в корема/ Featured

Петък, 12 Юли 2024 18:25
Улучен със сигнална ракета /в корема/

РУ- Ямбол е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Вчера около 19:30 часа, при проверка на сигнал постъпил минути по-рано в полицията е установено, че на ул. „Георги Кондолов”, чрез изстрел със сигнална ракета е нанесена повърхностна контузна рана в областта на корема на 29-годишен местен жител. Мъжът е прегледан в ЦСМП- Ямбол и освободен. Установен е извършителят. На мястото присъствали много хора по повод семейно събитие. Процесуално-следствените действия по случая продължават

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