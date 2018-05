Насрочени за тази седмица заседания в Окръжния и Административния съд в Ямбол

Повече от месец сайтът на Районния съд в Ямбол не работи.





ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ

No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото

1 Гражданско дело (В) No 23/2018, I състав Павлов иск С.Д.Д.,

ЕТ М.С.,

Е.Х.Д. Г.Я.С.,

Т.Д.С. Председател и докладчик:

РОСИЦА С. СТОЕВА 8.5.2018 9:30

2 Гражданско дело (В) No 87/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Е.Г.М.,

ПРОКУРАТУРАТА НА РБ Председател:

КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА

Докладчик:

КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 8.5.2018 9:30

3 Гражданско дело (В) No 98/2018, I състав Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРАТА НА РБ А.М.Ю. Председател и докладчик:

КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 8.5.2018 9:30

4 Гражданско дело (В) No 100/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.М.М. Т.И.В. Председател:

КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА

Докладчик:

КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 8.5.2018 9:30

5 Гражданско дело (В) No 46/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.Й.И. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Председател и докладчик:

РОСИЦА С. СТОЕВА 8.5.2018 10:00

6 Гражданско дело (В) No 108/2018, I състав Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Х.Х.К. Председател:

РОСИЦА С. СТОЕВА

Докладчик:

КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 8.5.2018 10:00

7 ВНОХД No 72/2018, II състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол И.Д.Х. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:

ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 9.5.2018 9:30

8 ВНОХД No 77/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Е.Н.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:

ВАСИЛ М. ПЕТКОВ

Докладчик:

ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 9.5.2018 9:30

9 ВНОХД No 83/2018, II състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М.Н.Д.,

А.Я.А. Председател и докладчик:

ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 9.5.2018 9:30

10 ВАНД No 90/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК В.М.В. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:

ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 9.5.2018 9:30

11 Търговско дело No 98/2017, V състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ИНТЕКСТРЕД ЕООД ЕВРОПЛЕТ ЕООД Докладчик:

ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 10.5.2018 11:00

12 Гражданско дело No 382/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 АГРО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,

ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ ЕООД Докладчик:

РОСИЦА С. СТОЕВА 11.5.2018 9:30

одкуп на длъжностно лице ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Р.О. Докладчик:

ИВАН Д. ИВАНОВ 11.5.2018 9:30

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ

Административно дело No 42/2018, VI състав КСО Ж.Г.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:

СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.5.2018 10:00

15 Административно дело No 48/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.С.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:

СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.5.2018 10:00

16 Административно дело No 74/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:

СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.5.2018 10:00

17 Административно дело No 92/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ - ЯМБОЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:

СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.5.2018 10:30

18 КАНД No 67/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:

ВАНЯ С. ИВАНОВА

Докладчик:

ВАНЯ Г. БЯНОВА 10.5.2018 9:00

19 КАНД No 75/2018, II състав Други по ЗАНН ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД-ГР.СОФИЯ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ЯМБОЛ Председател:

ВАНЯ С. ИВАНОВА

Докладчик:

ВАНЯ Г. БЯНОВА 10.5.2018 9:00

20 КАНД No 77/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО Председател:

ВАНЯ С. ИВАНОВА

Докладчик:

СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.5.2018 9:00

21 КАНД No 81/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:

ВАНЯ С. ИВАНОВА

Докладчик:

СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.5.2018 9:00

22 Административно дело No 88/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.И.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:

ВАНЯ С. ИВАНОВА 10.5.2018 10:00

23 Административно дело No 209/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.Д. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:

ВАНЯ С. ИВАНОВА 11.5.2018 9:30

24 Административно дело No 104/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ЯМБОЛ Докладчик:

ВАНЯ С. ИВАНОВА 11.5.2018 9:45