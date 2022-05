В Прозорчето на Алис Featured

На редакционната поща: На редакционната поща:

Поет от София Това е за всички в България, които обичат страната толкова, колкото и аз.

A Poet David P Carroll From Sofia Bulgaria.

On Tue 3 May 2022, 11:05 David P Carroll, < Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; wrote:

Красива Слънчева България.

Слънцето грее толкова ярко И небето е толкова красиво И синьо и съм в България да

И много се забавлявам На сутрешното слънце И малките птички са Пее толкова страстно А България е толкова красива И мирно

И слънцето грее така Ярко и аз гледам цветята Танцувайки на топлата слънчева светлина

И идва вечерта и слънцето Слиза и всички се забавляват В този красив стар град

И ярките звезди са Сияе толкова ярко И розовото небе Тази вечер и България е точно така Красива и спокойна тази вечер

И топъл лек бриз Духа цял ден и ми Спомени от слънчева България Никога няма да избледнее И си пия виното През цялата нощ

И тази вечер съм в България И се усмихвам толкова ярко И да се забавлявате толкова много Аз съм на топло горещо слънце и моя Спомени за почитане и толкова много Щастие и толкова много радост и Всички се смеят с усмивки Има лица и аз винаги Спомни си моите слънчеви дни В красива България Всеки ден.

Дейвид П. Карол.

Beautiful Sunny Bulgaria.

The sun is shining so bright And the sky is so beautiful And blue and I'm in Bulgaria to

And I'm having so much fun In the morning sun And the little birds are Singing so Passionately And Bulgaria is so beautiful And peaceful

And the sun is shining so Bright and I'm watching the flowers Dancing in the warm sunlight

And evening comes and the sun Goes down and everyone having fun In this beautiful old town

And the bright stars are Shining so bright And the rosy colored sky Tonight and Bulgaria is just so Beautiful and peaceful tonight

And a warm gentle breeze Blowing all day and my Memories of sunny Bulgaria Will never fade away And I'm drinking my wine All through the night

And I'm in Bulgaria tonight And I'm smiling so bright And having so much fun I'm in the warm hot sun and my Memories to cherish and so much Happiness and so much joy and Everyone laughing with smiles on There faces and I'll always Remember my sunny days In beautiful Bulgaria Every day.