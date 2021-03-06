Кандидати за Народни представители ГЕРБ - СДС Ямбол

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С довършването на Ямболската болница, една мечта става реалност!

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Кандидатите на Коалиция ГЕРБ-СДС Ямбол:

1.Д-р Димитър Рунков, хирург и изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, Ямбол

2.Светослав Говедаров, спортист и мениджър

3.Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол и икономист

4.Снежана Делчева, музикален педагог

5.Атанас Христов, педагог

6.Д-р Дора Йовчева, лекар

7.Павел Додов, икономист

8.Явор Брънков, икономист

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#izbori2021

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