Кандидати за Народни представители ГЕРБ - СДС Ямбол
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С довършването на Ямболската болница, една мечта става реалност!
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Кандидатите на Коалиция ГЕРБ-СДС Ямбол:
1.Д-р Димитър Рунков, хирург и изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, Ямбол
2.Светослав Говедаров, спортист и мениджър
3.Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол и икономист
4.Снежана Делчева, музикален педагог
5.Атанас Христов, педагог
6.Д-р Дора Йовчева, лекар
7.Павел Додов, икономист
8.Явор Брънков, икономист
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