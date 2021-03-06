×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Една мечта става реалност! Featured

Събота, 06 Март 2021 07:38
Една мечта става реалност!

 

Кандидати за Народни представители ГЕРБ - СДС Ямбол
·
С довършването на Ямболската болница, една мечта става реалност!
✔28

Кандидатите на Коалиция ГЕРБ-СДС Ямбол:
1.Д-р Димитър Рунков, хирург и изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, Ямбол
2.Светослав Говедаров, спортист и мениджър
3.Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол и икономист
4.Снежана Делчева, музикален педагог
5.Атанас Христов, педагог
6.Д-р Дора Йовчева, лекар
7.Павел Додов, икономист
8.Явор Брънков, икономист
#gerb
#pobeda
#izbori2021

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Last modified on Събота, 06 Март 2021 08:02
Read 11 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under

Related items

back to top
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo