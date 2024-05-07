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Културен календар на община Ямбол Featured

Вторник, 07 Май 2024 10:47
Културен календар на община Ямбол

7 май – 12 май 2024 г.

7 май, вторник

„220 лисини хитрини“ по български народни приказки - спектакъл на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол

Режисьор: Атанас Жеков – Кроко

Сценография: Александрина Игнатова

Участват: Цветелина Кънева, Капка Валентинова, Георги Ружичка

Начален час: 17:30

Място: ул. „Георги С. Раковски“ № 20, западната страна на театъра

Вход: с билети

9 май, четвъртък

 

Ден на Европа и Ден на Победата
09:45 ч. - Празнична програма на Духов оркестър - Ямбол
10:00 ч. - Тържествен ритуал със слово на кмета на община Ямбол и поднасяне на венци и цветя
Място на провеждане: Паметник на Георги Дражев и загиналите през войните ямболци, кв. „Каргон”

Организатор: Община Ямбол

10 май, петък

 

„Този свят е и мой" - национален театрален конкурс

Начален час: 09:00

Място: Син салон на НЧ „Съгласие – 1862“

Организатор: НЧ „Съгласие – 1862“ със съдействието на община Ямбол

В поредицата „Искри от миналото" - лекция „Светите братя Кирил и Методий"

Начален час: 10:00

Място: Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“

Организатор: Клуб „Лечебните растения в ямболския край"  при НЧ „Съгласие -1862" – Ямбол

Вход: свободен

Посещение на деца от ДГ „Радост” по повод Деня на библиотекаря

Начален час: 10:30

Място: Библиотека на Народно читалище „Пробуда - 1909” – Ямбол

Организатор: НЧ „Пробуда – 1909“ - Ямбол

Вход: свободен

Международен конкурс за певческо изкуство „Белканто“

Категория „Поп пеене“ - солови изпълнители

Начален час: 12:00

Място: Младежки културен център „Г. Братанов“

Организатори: Студия по изкуството „Белканто“ със съдействието на община Ямбол

Премиера на театрална постановка „Златната рибка” по Радой Ралин от МТС „Славей”

Начален час: 17:30

Място: Зрителна зала на Народно читалище „Пробуда - 1909” – Ямбол

Организатор: НЧ „Пробуда – 1909“ - Ямбол

11 май, събота

Международен конкурс за певческо изкуство „Белканто“

10:00 ч. мастър клас (поп пеене)

Категория „Поп пеене“ - солови изпълнители

13:00 ч. Конкурсна програма

Категория „Поп пеене“ – солови изпълнители и ансамбли

Място: Младежки културен център „Г. Братанов“

Организатори: Студия по изкуството „Белканто“ със съдействието на община Ямбол

12 май, неделя

 

„Барокови страсти“ – концерт на Камерен оркестър „Дианополис“

Чембало: Мария Славова

Гост-диригент: Георги Паликаров

Мецосопран: Валентина Куцарова

Мецосопран: Грациела Вълчева – Фиеро

Начален час: 11:00

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол и КО „Дианополис“

Вход с билети

 

 

Международен конкурс за певческо изкуство „Белканто“

Начален час: 13:30 (Конкурсна програма – категория „Класическо пеене“ – солови изпълнители и ансамбли)

16:00 ч.  Гала концерт и награждаване

Място: зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“ – Ямбол

Организатори: Студия по изкуството „Белканто“ със съдействието на община Ямбол

През седмицата:

 

Изложба „Дизайнерски творби“ на Салвадор Дали, колекция „Кесаури“ (Франция)  

Място: Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол и КИЦ „Безистен“, в партньорство с Art Expo SIA (Латвия) и Колекция „Кесаури“ (Франция)

Вход: с билети

„Ангели – невидимите спътници“ - изложба на Тихомир Витков

Откриване: 17:30

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол и Културно-информационен център „Безистен“

Вход: свободен

70 години от рождението на поетесата Красимира Трифонова – витрина с материали от фонда на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Място: Отдел "Читални" към Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол

Вход: свободен

„Цветовете на моето детство“ – изложба на Ривка Узиел – Криспин

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол

Организатор: ХГ „Жорж Папазов“

Вход: с билети

                                                                               

Ретроспективна изложба на Коста Стоянов

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол

Организатор: Община Ямбол и ХГ „Жорж Папазов“

Вход: с билети

„Пролетен салон“ – изложба на Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол

Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

Организатор: Представителство на СБХ - Ямбол

Вход: свободен

         

         

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