Културен календар на община Ямбол

7 май – 12 май 2024 г.
7 май, вторник
„220 лисини хитрини“ по български народни приказки - спектакъл на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол
Режисьор: Атанас Жеков – Кроко
Сценография: Александрина Игнатова
Участват: Цветелина Кънева, Капка Валентинова, Георги Ружичка
Начален час: 17:30
Място: ул. „Георги С. Раковски“ № 20, западната страна на театъра
Вход: с билети
9 май, четвъртък
Ден на Европа и Ден на Победата
09:45 ч. - Празнична програма на Духов оркестър - Ямбол
10:00 ч. - Тържествен ритуал със слово на кмета на община Ямбол и поднасяне на венци и цветя
Място на провеждане: Паметник на Георги Дражев и загиналите през войните ямболци, кв. „Каргон”
Организатор: Община Ямбол
10 май, петък
„Този свят е и мой" - национален театрален конкурс
Начален час: 09:00
Място: Син салон на НЧ „Съгласие – 1862“
Организатор: НЧ „Съгласие – 1862“ със съдействието на община Ямбол
В поредицата „Искри от миналото" - лекция „Светите братя Кирил и Методий"
Начален час: 10:00
Място: Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“
Организатор: Клуб „Лечебните растения в ямболския край" при НЧ „Съгласие -1862" – Ямбол
Вход: свободен
Посещение на деца от ДГ „Радост” по повод Деня на библиотекаря
Начален час: 10:30
Място: Библиотека на Народно читалище „Пробуда - 1909” – Ямбол
Организатор: НЧ „Пробуда – 1909“ - Ямбол
Вход: свободен
Международен конкурс за певческо изкуство „Белканто“
Категория „Поп пеене“ - солови изпълнители
Начален час: 12:00
Място: Младежки културен център „Г. Братанов“
Организатори: Студия по изкуството „Белканто“ със съдействието на община Ямбол
Премиера на театрална постановка „Златната рибка” по Радой Ралин от МТС „Славей”
Начален час: 17:30
Място: Зрителна зала на Народно читалище „Пробуда - 1909” – Ямбол
Организатор: НЧ „Пробуда – 1909“ - Ямбол
11 май, събота
Международен конкурс за певческо изкуство „Белканто“
10:00 ч. мастър клас (поп пеене)
Категория „Поп пеене“ - солови изпълнители
13:00 ч. Конкурсна програма
Категория „Поп пеене“ – солови изпълнители и ансамбли
Място: Младежки културен център „Г. Братанов“
Организатори: Студия по изкуството „Белканто“ със съдействието на община Ямбол
12 май, неделя
„Барокови страсти“ – концерт на Камерен оркестър „Дианополис“
Чембало: Мария Славова
Гост-диригент: Георги Паликаров
Мецосопран: Валентина Куцарова
Мецосопран: Грациела Вълчева – Фиеро
Начален час: 11:00
Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“
Организатори: Община Ямбол и КО „Дианополис“
Вход с билети
Международен конкурс за певческо изкуство „Белканто“
Начален час: 13:30 (Конкурсна програма – категория „Класическо пеене“ – солови изпълнители и ансамбли)
16:00 ч. Гала концерт и награждаване
Място: зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“ – Ямбол
Организатори: Студия по изкуството „Белканто“ със съдействието на община Ямбол
През седмицата:
Изложба „Дизайнерски творби“ на Салвадор Дали, колекция „Кесаури“ (Франция)
Място: Културно-информационен център „Безистен“
Организатори: Община Ямбол и КИЦ „Безистен“, в партньорство с Art Expo SIA (Латвия) и Колекция „Кесаури“ (Франция)
Вход: с билети
„Ангели – невидимите спътници“ - изложба на Тихомир Витков
Откриване: 17:30
Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“
Организатори: Община Ямбол и Културно-информационен център „Безистен“
Вход: свободен
70 години от рождението на поетесата Красимира Трифонова – витрина с материали от фонда на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Място: Отдел "Читални" към Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол
Вход: свободен
„Цветовете на моето детство“ – изложба на Ривка Узиел – Криспин
Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол
Организатор: ХГ „Жорж Папазов“
Вход: с билети
Ретроспективна изложба на Коста Стоянов
Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол
Организатор: Община Ямбол и ХГ „Жорж Папазов“
Вход: с билети
„Пролетен салон“ – изложба на Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол
Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“
Организатор: Представителство на СБХ - Ямбол
Вход: свободен