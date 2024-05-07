Списък  на червенокръстки дейци и активисти със значим принос

в развитието на Ямболската червенокръстка организация, които ще бъдат наградени
по повод отбелязването
на 8 – ми май – Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец
Почетен плакет на БЧК
- Антон Русков Шиков, председател на Общински съвет – Ямбол
- Валентин Цветанов Ревански, кмет на Община Ямбол
- Христо Димитров Христов, кмет на Община Болярово
- Георги Стоянов Георгиев, кмет на Община „Тунджа“ до 2023г.
Звание “Заслужил деятел на БЧК”
- Керанка Николова Кръстева - Общ.С на БЧК – Елхово
- Татяна Радева Стоянова - Общ.С на БЧК – Тунджа
Звание “Отличник на БЧК ”
- Мариана Стоянова Славова - Милева - Общ.С на БЧК – Елхово
- Мария Георгиева Димитрова – Общ.С на БЧК – Ямбол
- Йордан Николаев Колев - Общ.С на БЧК – Тунджа
Звание “Млад отличник на БЧК ”
- Дарина Александрова Борисова – БМЧК – Ямбол
- Христо Димитров Желязков – БМЧК - Ямбол
- Елиза Фиоренцо Пидес – БМЧК – Ямбол
- Мария Иванова Апостолова – БМЧК – Ямбол
- Йоана Стойчева Стойнова – БМЧК – Ямбол
- Християна Георгиева Николова - БМЧК – Ямбол