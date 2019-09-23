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ОИК регистрира Валентин Цветанов Ревански за кандидат за кмет на Ямбол Featured

Понеделник, 23 Септември 2019 15:01
ОИК регистрира Валентин Цветанов Ревански за кандидат за кмет на Ямбол

от партия ПРЯКА "ДЕМОКРАЦИЯ" регистрирана е и листата за общински съветници на партията

https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/43/2019-09-22

 

 

1 Енчо Ангелов Керязов ЕГН ……………………..

2 Антон Русков Шиков ЕГН ……………………..

3 Михаил Василев Керемидчиев ЕГН ……………………..

4 Валентин Йорданов Вълчев ЕГН ……………………..

5 Атанас Илчев Илчев ЕГН ……………………..

6 Ивайло Веселинов Христов ЕГН ……………………..

7 Иван Димчев Тахчиев ЕГН ……………………..

8 Антонио Дианов Динев ЕГН ……………………..

9 Тодор Иванов Тодоров ЕГН ……………………..

10 Любомир Михайлов Керемедчиев ЕГН ……………………..

11 Станислав Димитров Говедаров ЕГН ……………………..

12 Марко Господинов Бумбаров ЕГН ……………………..

13 Мария Петрова Тюфекчиева ЕГН ……………………..

14 Славка Димитрова Балчева-Георгиева ЕГН

15 Анатоли Станилов Атанасов ЕГН ……………………..

16 Димитър Петров Горнаков ЕГН ……………………..

17 Иван Драгоев Драгоев ЕГН ……………………..

18 Евгени Иванов Иванов ЕГН ……………………..

19 Николай Милков Христов ЕГН ……………………..

20 Боян Василев Парушев ЕГН ……………………..

21 Димитър Георгиев Плочев ЕГН ……………………..

22 Димитър Иванов Димитров ЕГН ……………………..

23 Мария Великова Илиева ЕГН ……………………..

24 Дориан Димитров Цонев ЕГН ……………………..

25 Красимир Димитров Стойчев ЕГН ……………………..

26 Стилиян Георгиев Илиев ЕГН ……………………..

27 Радостин Колев Христов ЕГН ……………………..

28 Филип Станчев Станчев ЕГН ……………………..

29 Огнян Саркис Тилкян ЕГН ……………………..

30 Николай Георгиев Георгиев ЕГН ……………………..

31 Васил Иванов Александров ЕГН ……………………..

32 Александър Динев Дечев ЕГН ……………………..

33 Валентин Цветанов Ревански ЕГН ……………………..

https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/44/2019-09-22

 

 

Last modified on Вторник, 24 Септември 2019 15:42
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