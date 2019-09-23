ОИК регистрира Валентин Цветанов Ревански за кандидат за кмет на Ямбол

според Фрогнюз. Ама, според Фрогнюз и забележете от ГЕРБ, и засега. Ама той, завалията, толкова се разработи през седмицата, а от понеделник може всеки ден да му стане приемен...как няма Ц.Ц., пардон Б.Б да го предпочете отново..

Щото иначе Цацаров...Че и не само за Славов, пръст има на спусъка!