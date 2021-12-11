Съботно четиво

Декларациите пред КПКОНПИ на някои от депутати от 31 МИР в Парламента през лятото, на съгражданите ни Петър Кънев, Хаджи Тошко Йорданов, които влизаха и са вътре от другаде и

На Веселин Марешки и на Делян Пеевски

Петър Чобанов

https://register.caciaf.bg/2021_nc/90D98700-1BE4-4983-86C2-360C99A417FE128445.xml

Мария Петрова

https://register.caciaf.bg/2021_nc/7F6EB721-07B0-4267-BE7C-91B05632FE30128389.xml

Мария Цветкова

https://register.caciaf.bg/2021_nc/07AE382B-E1DA-43ED-B645-794390716847124209.xml

Станислав Говедаров

https://register.caciaf.bg/2021_nc/5445805D-C259-46D5-8A10-AE3F738D76F8125790.xml

Станчо Ставрев

https://register.caciaf.bg/2021_nc/3007D87A-1820-45F3-A515-DF061F5C81E9125860.xml

Злтомира Мострова

https://register.caciaf.bg/2021_nc/B6E91D25-2CB8-498E-B462-5F691C8A455F129202.xml

Димитър Иванов

https://register.caciaf.bg/2021_nc/DB136B6C-6D5A-452E-9C9B-8E6FA7A351EE128243.xml

Кристан Вигенин

https://register.caciaf.bg/2021_nc/8C954025-00AF-4C74-B0E1-EAD3BC89A94D123912.xml

Петър Кънев

https://register.caciaf.bg/2021_nc/CA57033B-18D5-44CB-AE6C-5401DB2F1D0D124786.xml

Хаджи Тошко Йорданов Хаджитодоров -

https://register.caciaf.bg/2021_nc/ABC92CB1-A123-4C3A-BB58-6FF64C0C03F3126061.xml

Интересните, според нас са и

Веселин Марешки

https://register.caciaf.bg/2021_nc/B5E7C3D7-E3C6-437F-8770-D507DA18D933120699.xml

Делян Пеевски

https://register.caciaf.bg/2021_nc/0B5F88E9-F9D9-4D6A-96C5-DE597BCE76B6118371.xml

А иначе декларациите са тук

https://register.caciaf.bg/2021_nc/index.html