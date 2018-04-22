Планирайте - културни изяви в Ямбол през седмицата 23-29 април

23 април, понеделник
„Четем и рисуваме заедно” – литературно четене на пролетни стихове
По повод Световния ден на книгата
Начален час: 11:30 часа
Място: Основно училище „Петко Р. Славейков”
Организатор: Народно читалище „Съгласие - 1862"
„Нощ в библиотеката“ – посветена на 23 април – Международен ден на книгата и авторското право
С участието на Вокално студио „Усмивка“, Студио за модерни танци „Кала“, Театрална къща „Зора“, Камерен оркестър „Дианополис“ и др.
Начален час: 18:00 часа
Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“,
Детски отдел
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Вход свободен
24 април, вторник
Литературно четене „Ямболски легенди“
Начален час: 11:45 часа
Място: Основно училище „Любен Каравелов“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ , Основно училище „Любен Каравелов“
Вход свободен
Творческа вечер с поетесата Росица Тодорова по случай 85 години от рождението й
Начален час: 17:30 часа
Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“, Дружество на писателите
Вход свободен
Оскарите в музиката
Мултимедиен концерт – спектакъл
Участват:: оркестъра на Държавна опера – Бургас, Милица Гладнишка, Филип Аврамов
Диригент и оркестрации: Левон Манукян
Сценарий и мултимедия: Юлия Манукян
Пиано и оркестрации: Георги Милтиядов
Начален час: 19:00 часа
Място: Зрителна зала на Община Ямбол
Вход с билети
26 април, четвъртък
На посещение в библиотеката с участието на първокласници от Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ по повод Седмицата на детската книга
Начален час: 11:00 часа
Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Вход свободен
Литературно четене „Ямболски легенди“ с участието на ученици от Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ по повод Седмицата на детската книга
Начален час: 16:00 часа
Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Вход свободен
Стефан Качаков
Юбилейна изложба - живопис
Начален час: 17:45 часа
Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ Ямбол, ул. „Цар Самуил“ № 2
Организатор: Художествена галерия „Жорж Папазов“ Ямбол
Фотодокументална изложба „Пътят – хроника на ямболския баскетбол 1924 – 2002 г.”
Начален час: 17:30 часа
Място: Фоайето на зала „Диана”
Организатор: Регионален исторически музей - Ямбол в партньорство с баскетболен клуб „Тунджа” – Ямбол
27 април, петък
Пролетен концерт – спектакъл „Червената шапчица“
Мюзикъл от Александър П. Владигеров
Начален час: 11:00 часа
Място: Зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“
Организатор: Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ - Ямбол
Вход свободен
Тематична среща „Искри от миналото" - посветена на Априлското въстание – „Нашата свобода от нас зависи"
Начален час: 10:00 часа
Място: Спортно училище „Пиер дьо Кубертен"
Организатор: Народно читалище „Съгласие – 1862“, със съдействието Регионален исторически музей – Ямбол
Първият приказник - литературен празник, посветен на 390 години от рождението на Шарл Перо
Начален час: 11:30 часа
Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Вход свободен
Пролетен концерт – спектакъл „Червената шапчица“
Мюзикъл от Александър П. Владигеров
Начален час: 15:00 часа
Място: Зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“
Организатор: Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ - Ямбол
Вход свободен
Пролетен концерт на Вокална група „Пятница 13“ при Народно читалище „Зора – 1945“
Начален час: 18:00 часа
Място: Зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“
Организатор: Народно читалище „Зора – 1945“, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – гр. Ямбол
Вход свободен
Премиера на театрална постановка „Двубой“ от Иван Вазов
Режисьор: Борислав Чакринов
Сценограф: Христина Тасева
Участват: Мария Сапунджиева, Николай Петров, Анатолий Ставрев, Яна Бобева, Галина Иванова, Цветелина Кънева, Михаил Лазаров, Волен Митев, Вълчо Янев, Димитър Димитров
Начален час: 19:00 часа
Място: Зрителна зала на Народно читалище „Съгласие – 1862“
Организатор: Драматичен театър „Невена Коканова“ - Ямбол
Вход с билети
28 април, събота
Национален фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2018 г.
36 – то издание, втори етап
Начален час: 10:00 часа
Място: Народно читалище „Зора – 1945“ – Ямбол
Организатор: Народно читалище „Зора – 1945“ – Ямбол
През седмицата:
Изложба „Великден“ – 9 години галерия „Стойчев“
Място: Галерия „Стойчев“ – Ямбол, ул. „Кабиле“ № 14
Oт 27.04 (петък) - Стефан Качаков, Юбилейна изложба - живопис
Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, ул. „Ц