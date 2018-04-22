Планирайте - културни изяви в Ямбол през седмицата 23-29 април



23 април, понеделник



„Четем и рисуваме заедно” – литературно четене на пролетни стихове

По повод Световния ден на книгата

Начален час: 11:30 часа

Място: Основно училище „Петко Р. Славейков”

Организатор: Народно читалище „Съгласие - 1862"

„Нощ в библиотеката“ – посветена на 23 април – Международен ден на книгата и авторското право

С участието на Вокално студио „Усмивка“, Студио за модерни танци „Кала“, Театрална къща „Зора“, Камерен оркестър „Дианополис“ и др.

Начален час: 18:00 часа

Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“,

Детски отдел

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Вход свободен

24 април, вторник

Литературно четене „Ямболски легенди“

Начален час: 11:45 часа

Място: Основно училище „Любен Каравелов“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ , Основно училище „Любен Каравелов“

Вход свободен

Творческа вечер с поетесата Росица Тодорова по случай 85 години от рождението й

Начален час: 17:30 часа

Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“, Дружество на писателите

Вход свободен

Оскарите в музиката

Мултимедиен концерт – спектакъл

Участват:: оркестъра на Държавна опера – Бургас, Милица Гладнишка, Филип Аврамов

Диригент и оркестрации: Левон Манукян

Сценарий и мултимедия: Юлия Манукян

Пиано и оркестрации: Георги Милтиядов

Начален час: 19:00 часа

Място: Зрителна зала на Община Ямбол

Вход с билети

26 април, четвъртък

На посещение в библиотеката с участието на първокласници от Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ по повод Седмицата на детската книга

Начален час: 11:00 часа

Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Вход свободен

Литературно четене „Ямболски легенди“ с участието на ученици от Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ по повод Седмицата на детската книга

Начален час: 16:00 часа

Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Вход свободен

Стефан Качаков

Юбилейна изложба - живопис

Начален час: 17:45 часа

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ Ямбол, ул. „Цар Самуил“ № 2

Организатор: Художествена галерия „Жорж Папазов“ Ямбол

Фотодокументална изложба „Пътят – хроника на ямболския баскетбол 1924 – 2002 г.”

Начален час: 17:30 часа

Място: Фоайето на зала „Диана”

Организатор: Регионален исторически музей - Ямбол в партньорство с баскетболен клуб „Тунджа” – Ямбол

27 април, петък

Пролетен концерт – спектакъл „Червената шапчица“

Мюзикъл от Александър П. Владигеров

Начален час: 11:00 часа

Място: Зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“

Организатор: Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ - Ямбол

Вход свободен

Тематична среща „Искри от миналото" - посветена на Априлското въстание – „Нашата свобода от нас зависи"

Начален час: 10:00 часа

Място: Спортно училище „Пиер дьо Кубертен"

Организатор: Народно читалище „Съгласие – 1862“, със съдействието Регионален исторически музей – Ямбол

Първият приказник - литературен празник, посветен на 390 години от рождението на Шарл Перо

Начален час: 11:30 часа

Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Вход свободен

Пролетен концерт – спектакъл „Червената шапчица“

Мюзикъл от Александър П. Владигеров

Начален час: 15:00 часа

Място: Зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“

Организатор: Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ - Ямбол

Вход свободен

Пролетен концерт на Вокална група „Пятница 13“ при Народно читалище „Зора – 1945“

Начален час: 18:00 часа

Място: Зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“

Организатор: Народно читалище „Зора – 1945“, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – гр. Ямбол

Вход свободен

Премиера на театрална постановка „Двубой“ от Иван Вазов

Режисьор: Борислав Чакринов

Сценограф: Христина Тасева

Участват: Мария Сапунджиева, Николай Петров, Анатолий Ставрев, Яна Бобева, Галина Иванова, Цветелина Кънева, Михаил Лазаров, Волен Митев, Вълчо Янев, Димитър Димитров

Начален час: 19:00 часа

Място: Зрителна зала на Народно читалище „Съгласие – 1862“

Организатор: Драматичен театър „Невена Коканова“ - Ямбол

Вход с билети

28 април, събота

Национален фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2018 г.

36 – то издание, втори етап

Начален час: 10:00 часа

Място: Народно читалище „Зора – 1945“ – Ямбол

Организатор: Народно читалище „Зора – 1945“ – Ямбол

През седмицата:

Изложба „Великден“ – 9 години галерия „Стойчев“

Място: Галерия „Стойчев“ – Ямбол, ул. „Кабиле“ № 14

Oт 27.04 (петък) - Стефан Качаков, Юбилейна изложба - живопис

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, ул. „Ц