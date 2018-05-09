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Ето кой ученик кой преподавател /директор, психолог/ заместваше днес Featured

Сряда, 09 Май 2018 11:20
Ето кой ученик кой преподавател /директор, психолог/ заместваше днес


в успешния ден на ученическото управление в Езикова гимназия Васил Карагьозов в Ямбол.
/на сн. педагогическият съветник Дани Иванова
другите, изпратени ни снимки тук:

Списък на заместваните от ученици учители

на 9 май -Ден на ученическото самоуправление

Заместван учител

Заместващ ученик

Клас

Клас в който ще преподава

Час

Директор-Й.Милков

Симеон Кирилов

11б

    

ЗДУД-М.Стойкова

Мария- Антоанета Вангелова

12в

    

Педагог.съветник-П.Димитрова

Дани Иванова

11а

    

Р. Иванова

Стефания Порязова

1
 

Наталия Дойчева

10а

10а

3
 

Цветомира Колева

12а

7, 11в

  

Р. Бакалова

Весела Кавалова

7

7

  

П. Коларова

Маргарита Петрова

10а

6

М. Плочева

Даяна Христова

11б

11а, 10б

5,6

Ст. Димитрова

Антон Мусиевски

10а

10а

5

Елена Момчилова

Ангел Ангелов, Павлина Вълкова

3

Диана Димитрова

Магдалена Татарова,

Татяна Вълчанова

 

Галя Дончева

Ясмин Ел - Масри

11б

10а

5
 

Ния Щерева, Никол Димова

7

7

1

Димитър Чамов

Валентина Монева

 

Ралица Василева

Дамяна Иванова,

Дамян Михов

10б

10б

5
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