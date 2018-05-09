Ето кой ученик кой преподавател /директор, психолог/ заместваше днес

в успешния ден на ученическото управление в Езикова гимназия Васил Карагьозов в Ямбол.
/на сн. педагогическият съветник Дани Иванова
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Списък на заместваните от ученици учители
на 9 май -Ден на ученическото самоуправление
|
Заместван учител
|
Заместващ ученик
|
Клас
|
Клас в който ще преподава
|
Час
|
Директор-Й.Милков
|
Симеон Кирилов
|
11б
|
ЗДУД-М.Стойкова
|
Мария- Антоанета Вангелова
|
12в
|
Педагог.съветник-П.Димитрова
|
Дани Иванова
|
11а
|
Р. Иванова
|
Стефания Порязова
|
9а
|
9а
|
1
|
Наталия Дойчева
|
10а
|
10а
|
3
|
Цветомира Колева
|
12а
|
7, 11в
|
Р. Бакалова
|
Весела Кавалова
|
7
|
7
|
П. Коларова
|
Маргарита Петрова
|
10а
|
8а
|
6
|
М. Плочева
|
Даяна Христова
|
11б
|
11а, 10б
|
5,6
|
Ст. Димитрова
|
Антон Мусиевски
|
10а
|
10а
|
5
|
Елена Момчилова
|
Ангел Ангелов, Павлина Вълкова
|
8а
|
8а
|
3
|
Диана Димитрова
|
Магдалена Татарова,
Татяна Вълчанова
|
8в
|
8в
|
Галя Дончева
|
Ясмин Ел - Масри
|
11б
|
10а
|
5
|
Ния Щерева, Никол Димова
|
7
|
7
|
1
|
Димитър Чамов
|
Валентина Монева
|
8в
|
8в
|
Ралица Василева
|
Дамяна Иванова,
Дамян Михов
|
10б
|
10б
|
5