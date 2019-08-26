Световно известният акробат Енчо Керязов за Валентин Ревански.

:Достоен човек, с морал, честен, с голямо сърце, отговорен, който обръща внимание повече на другите ще го подкрепя. За мен това е господин Ревански. Това е моят избор.Ако той има нужда от неговата подкрепа и бъде поканен, ще се включи в листата му за общински съветници и ще остане да работи от и за Ямбол. Керязов, въпреки че от 30 години се изявява на световните подиуми, никога не е сменял постоянния си адрес - Ямбол....

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