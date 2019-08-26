×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Световно известният акробат Енчо Керязов за Валентин Ревански. Featured

Понеделник, 26 Август 2019 10:49
Световно известният акробат Енчо Керязов за Валентин Ревански.

:Достоен човек, с морал, честен, с голямо сърце, отговорен, който обръща внимание повече на другите ще го подкрепя. За мен това е господин Ревански. Това е моят избор.Ако той има нужда от неговата  подкрепа и бъде поканен, ще се включи в листата му за общински съветници и ще остане да работи от и за Ямбол. Керязов, въпреки че от 30 години се изявява на световните подиуми, никога не е сменял постоянния си адрес - Ямбол....
Чуйте важното интервю



Read 274 times
Rate this item
(0 votes)
More in this category: « Военният министър от Кукорево Н. Ненчев (с ВИДЕЛОзвук) В понеделник Областният управител ще »
back to top
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo