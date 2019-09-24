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КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, Featured

Вторник, 24 Септември 2019 20:13
КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ,


по реда им в регистъра на Общинската избирателна комисия са:
Драгомир Иванов Димов
ПП БЗНС
Кръстьо Панайотов Петров
ПП АТАКА
Иван Димитров Кърцъков
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Катя Атанасова Георгиева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Валентин Цветанов Ревански
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Йордан Милков Милков
ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане)
Димитър Ангелов Иванов
ПП ГЕРБ
Георги Иванов Славов
Инициативен комитет
Павел Георгиев Додов
Местна коалиция СДС/ЗНС,СДС/

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