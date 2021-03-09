Ето кои са кандидатите за Парламента в област Ямбол

135 са кандидатите за народни представители в Район Ямбол, листите са 30. Осем от тях са с по осем кандидата, три с един В Районната избирателна комисия все още няма постъпили жалби



От 31 МИР-Ямбол, влизат 4-ма необходимо е и партията, коалицията или инициативният им комитет обаче да са набрали на национално ниво над 4 процента от участвалите в изборите