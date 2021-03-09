Ето кои са кандидатите за Парламента в област Ямбол

135 са кандидатите за народни представители в Район Ямбол, листите са 30. Осем от тях са с по осем кандидата, три с един В Районната избирателна комисия все още няма постъпили жалби
От 31 МИР-Ямбол, влизат 4-ма необходимо е и партията, коалицията или инициативният им комитет обаче да са набрали на национално ниво над 4 процента от участвалите в изборите
|
Пореден №, дата и час на постъпване
|
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
|
Партия, коалиция или инициативен комитет
|
Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата
|
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите
|
№ на решението за регистрация
|
1 25.02.2021 г. 13:25 ч.
|
6
|
ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Антон Боянов Коджабашев
Тошко Виолетов Вълчев
Желязко Стоянов Дичев
Филип Андонов Филипов
Ангел Иванов Ангелов
Атанас Христов Христов
Гергана Тенева Трънкова
Здравко Стефанов Златаров
|
2 26.02.2021 г. 15:00 ч.
|
20
|
ПП „Движение на непартийните кандидати“
|
1.
2.
|
Симеон Николов Нейчев
Ганчо Иванов Попов
|
3 27.02.2021 г. 12:30 ч.
|
26
|
ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
|
1.
2.
|
Даниела Колева Коларова
Камелия Генева Димитрова
|
4 27.02.2021 г. 15:06 ч.
|
5
|
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Никола Ангелов Димитров
Георги Стоянов Дичев
Иван Димитров Арнаудов
Данаил Андреев Йорданов
Яна Мартинова Динева
Таня Маринова Тсиолакиду
|
5 27.02.2021 г. 15:52 ч.
|
15
|
ПП „НАЦИЯ“
|
1.
|
Александър Андреев Спасов
|
6 28.02.2021 г. 09:59 ч.
|
29
|
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
|
1.
2.
3.
4.
|
Ивайло Ванев Вълчев
Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
Александър Костадинов Илиев
Георги Николаев Султанов
|
7 28.02.2021 г. 09:59 ч.
|
3
|
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
|
1.
2.
3.
|
Начко Обретенов Плочев
Марина Орфей Малчева
Анелия Ангелова Симеонова
|
8 28.02.2021 г. 12:45 ч.
|
30
|
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
|
1.
2.
|
Димитър Николаев Димитров
Виктория Данаилова Пенчева
|
9 28.02.2021 г. 13:25 ч.
|
23
|
ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“
|
1.
2.
|
Силвия Кузова Цанова
Сирма Нинова Георгиева
|
10 28.02.2021 г. 15:57 ч.
|
13
|
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Веселин Иванов Георгиев
Ахмед Ахмед Али
Георги Иванов Костадинов
Сергей Митев Атанасов
Ташо Мишев Ташев
Георги Валентинов Катранджиев
Йорданка Радиева Колева
|
11 28.02.2021 г. 16:02 ч.
|
14
|
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Светла Петкова Драгова
Александър Огнянов Георгиев
Диана Христова Цветкова
Илиан Атанасов Илчев
Снежана Илианова Радоева
|
12 28.02.2021 г. 16:25 ч.
|
10
|
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
|
1.
2.
|
Илиян Костов Боровански
Ивелин Ивайлов Кирилов
|
13 28.02.2021 г. 16:35 ч.
|
22
|
ПП „ПРАВОТО“
|
1.
2.
|
Мануел Петров Калев
Янчо Генков Тепелиев
|
14 01.03.2021 г. 09:50 ч.
|
7
|
ПП „АТАКА“
|
1.
2.
3.
4.
|
Йордан Маринов Тодоров
Гергана Димова Йовчева
Красимира Иванова Колева
Ваня Йорданова Дучева
|
15 01.03.2021 г. 11:00 ч.
|
4
|
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Кристиан Иванов Вигенин
Райно Георгиев Георгиев
Георги Динков Чалъков
Нина Кръстева Терзиева
Стоян Иванов Овчаров
Койчо Тончев Койчев
Капка Геогиева Йоргова
Божидара Константинова Божилова
|
16 01.03.2021 г. 12:25 ч.
|
27
|
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
|
1.
2.
3.
|
Мария Михайлова Георгиева
Ваня Петрова Долушанова
Диян Енчев Христов
|
17 01.03.2021 г. 12:30 ч.
|
21
|
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Георги Иванов Славов
Димитър Ангелов Гочев
Росица Петкова Стоева
Николай Вълев Петров
Диана Тонева Георгиева
Красимир Енчев Дюлгеров
Даниела Николаева Михайлова
Нася Димитрова Атанасова
|
18 01.03.2021 г. 12:45 ч.
|
2
|
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Ана Петкова Петрова
Диян Тодоров Георгиев
Илиян Николов Ангелов
Димо Иванов Ангелов
Марияна Неделчева Вичева
Стела Живкова Карагьозова
Ангел Стефанов Митов
Станимир Георгиев Янакиев
|
19 01.03.2021 г. 13:00 ч.
|
9
|
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Янко Александров Янков
Петър Пандушев Чобанов
Реджеб Селяхтинов Арифов
Георги Петров Георгиев
Юсеин Мехмедов Юсеинов
Юсеин Хасан Ахмед
Стойко Иванов Тодоров
Велислава Иванова Кръстева
|
20 01.03.2021 г. 13:45 ч.
|
25
|
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
|
1.
2.
|
Кристина Любомирова Димитрова
Людмила Николова Велинова
|
21 01.03.2021 г. 14:05 ч.
|
28
|
КП ГЕРБ – СДС
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Димитър Руменов Рунков
Станислав Димитров Говедаров
Димитър Ангелов Иванов
Снежана Христова Делчева
Атанас Христов Христов
Дора Йовчева Стоянова - Костова
Павел Георгиев Додов
Явор Златков Брънков
|
22 01.03.2021 г. 14:15 ч.
|
12
|
ПП „Възраждане на Отечеството“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Женя Димитрова Илиева
Мариян Димитров Манолов
Димитър Стефанов Бояджиев
Желязко Иванов Желязков
Красимир Иванов Цветков
Начо Вълев Драгиев
Пламен Иванов Петков
|
23 01.03.2021 г. 16:50 ч.
|
8
|
ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/
|
1.
|
Михаил Василев Вълчев
|
24 02.03.2021 г. 09:05 ч.
|
16
|
ПП „МИР“
|
1.
2.
3.
|
Радостина Ангелова Иванова
Александър Маринов Пеновски
Мартин Иванов Благоев
|
25 02.03.2021 г. 09:15 ч.
|
17
|
КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА
|
1.
2.
3.
|
Пейчо Димитров Касъров
Георги Иванов Георгиев
Петко Радоев Коруев
|
26 02.03.2021 г. 11:35 ч.
|
18
|
КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Станчо Димитров Ставрев
Петър Стефанов Личев
Мими Иванова Караколева
Таня Георгиева Георгиева-Стоянова
Стоян Петков Петков
Милена Василева Паскова
Теодора Георгиева Ненкова
Пламен Павлинов Петров
|
27 02.03.2021 г. 12:35 ч.
|
1
|
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Мария Йорданова Цветкова
Тодор Иванов Налбантов
Емил Костадинов Попов
Доника Панайотова Панайотова-Цонева
Жана Павлова Борева
|
28 02.03.2021 г. 14:42 ч.
|
24
|
КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“
|
1.
2.
3.
4.
|
Недко Петков Жечев
Недка Христова Карска
Огнян Иванов Цонев
Светла Господинова Христова
|
29
02.03.2021 г. 15:25ч.
|
11
|
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Веселин Йорданов Калановски
Веселка Петрова Христамян
Николай Петров Чистов
Пламен Иванов Даракчиев
Диман Колев Димитров
Елена Стефанова Иванова
Димитър Василев Брънков
Георги Илиянов Бъчваров
|
30
02.03.2021 г. 16:30 ч.
|
19
|
ПП „Глас Народен“
|
1.
|
Веселин Петров Червенков