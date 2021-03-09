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Ето кои са кандидатите за Парламента в област Ямбол Featured

Вторник, 09 Март 2021 07:25
Ето кои са кандидатите за Парламента в област Ямбол

135 са кандидатите за народни представители в Район Ямбол, листите са 30. Осем от тях са с по осем кандидата, три с един В Районната избирателна комисия все още няма постъпили жалби

От 31 МИР-Ямбол, влизат 4-ма необходимо е и партията, коалицията или инициативният им комитет обаче да са набрали на национално ниво над 4 процента от участвалите в изборите

 

 

Пореден №, дата и час на постъпване

Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК

Партия, коалиция или инициативен комитет

Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация

1              25.02.2021 г.  13:25 ч.

6

ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Антон Боянов Коджабашев

Тошко Виолетов Вълчев

Желязко Стоянов Дичев

Филип Андонов Филипов

Ангел Иванов Ангелов

Атанас Христов Христов

Гергана Тенева Трънкова

Здравко Стефанов Златаров

14-НС от 25.02.2021г.

2              26.02.2021 г.  15:00 ч.

20

ПП „Движение на непартийните кандидати“

1.    

2.

Симеон Николов Нейчев

Ганчо Иванов Попов

17-НС от 28.02.2021г.

3              27.02.2021 г.  12:30 ч.

26

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

1.    

2.

Даниела Колева Коларова

Камелия Генева Димитрова

18-НС от 28.02.2021г.

4             27.02.2021 г.  15:06 ч.

5

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

Никола Ангелов Димитров

Георги Стоянов Дичев

Иван Димитров Арнаудов

Данаил Андреев Йорданов

Яна Мартинова Динева

Таня Маринова Тсиолакиду

19-НС от 28.02.2021г.

5            27.02.2021 г.  15:52 ч.

15

ПП „НАЦИЯ“

1.

Александър Андреев Спасов

20-НС от 28.02.2021г.

6            28.02.2021 г.  09:59 ч.

29

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1.    

2.

3.

4.

Ивайло Ванев Вълчев

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

Александър Костадинов Илиев

Георги Николаев Султанов

21-НС от 28.02.2021г.

7            28.02.2021 г.  09:59 ч.

3

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.    

2.

3.

Начко Обретенов Плочев

Марина Орфей Малчева

Анелия Ангелова Симеонова

22-НС от 28.02.2021г.

8            28.02.2021 г.  12:45 ч.

30

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.    

2.

Димитър Николаев Димитров

Виктория Данаилова Пенчева

27-НС от 28.02.2021г.

9           28.02.2021 г.  13:25 ч.

23

ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“

1.    

2.

Силвия Кузова Цанова

Сирма Нинова Георгиева

28-НС от 28.02.2021г.

10        28.02.2021 г.  15:57 ч.

13

КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Веселин Иванов Георгиев

Ахмед Ахмед            Али

Георги Иванов Костадинов

Сергей Митев Атанасов

Ташо Мишев Ташев

Георги Валентинов Катранджиев

Йорданка Радиева Колева

29-НС от 01.03.2021г.

11       28.02.2021 г.  16:02 ч.

14

ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“

1.    

2.

3.

4.

5.

Светла Петкова Драгова

Александър Огнянов Георгиев

Диана Христова Цветкова

Илиан Атанасов Илчев

Снежана Илианова Радоева

30-НС от 01.03.2021г.

12        28.02.2021 г.    16:25 ч.

10

ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

1.    

2.

Илиян Костов Боровански

Ивелин Ивайлов Кирилов

31-НС от 01.03.2021г.

13       28.02.2021 г.  16:35 ч.

22

ПП „ПРАВОТО“

1.    

2.

Мануел Петров Калев

Янчо Генков Тепелиев

32-НС от 01.03.2021г.

14        01.03.2021 г.  09:50 ч.

7

ПП „АТАКА“

1.    

2.

3.

4.

Йордан Маринов Тодоров

Гергана Димова Йовчева

Красимира Иванова Колева

Ваня Йорданова Дучева

33-НС от 01.03.2021г.

15      01.03.2021 г.  11:00 ч.

4

КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Кристиан Иванов Вигенин

Райно Георгиев Георгиев

Георги Динков Чалъков

Нина Кръстева Терзиева

Стоян Иванов Овчаров

Койчо Тончев Койчев

Капка Геогиева Йоргова

Божидара Константинова Божилова

34-НС от 01.03.2021г.

16       01.03.2021 г.  12:25 ч.

27

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.    

2.

3.

Мария Михайлова Георгиева

Ваня Петрова            Долушанова

Диян Енчев Христов

35-НС от 01.03.2021г.

17        01.03.2021 г.  12:30 ч.

21

ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Георги Иванов Славов

Димитър Ангелов Гочев

Росица Петкова Стоева

Николай Вълев Петров

Диана Тонева            Георгиева

Красимир Енчев Дюлгеров

Даниела Николаева Михайлова

Нася Димитрова Атанасова

36-НС от 01.03.2021г.

18        01.03.2021 г.  12:45 ч.

2

КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ана Петкова Петрова

Диян Тодоров Георгиев

Илиян Николов Ангелов

Димо Иванов Ангелов

Марияна Неделчева Вичева

Стела Живкова Карагьозова

Ангел Стефанов Митов

Станимир Георгиев Янакиев

38-НС от 01.03.2021г.

19       01.03.2021 г.  13:00 ч.

9

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Янко Александров Янков

Петър Пандушев Чобанов

Реджеб Селяхтинов Арифов

Георги Петров Георгиев

Юсеин Мехмедов Юсеинов

Юсеин Хасан Ахмед

Стойко Иванов Тодоров

Велислава Иванова Кръстева

39-НС от 01.03.2021г.

20       01.03.2021 г.  13:45 ч.

25

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1.    

2.

Кристина Любомирова Димитрова

Людмила Николова Велинова

40-НС от 01.03.2021г.

21       01.03.2021 г.  14:05 ч.

28

КП ГЕРБ – СДС

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Димитър Руменов Рунков

Станислав Димитров Говедаров

Димитър Ангелов Иванов

Снежана Христова Делчева

Атанас Христов Христов

Дора Йовчева Стоянова - Костова

Павел Георгиев Додов

Явор Златков Брънков

41-НС от 01.03.2021г.

22       01.03.2021 г.  14:15 ч.

12

ПП „Възраждане на Отечеството“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Женя Димитрова Илиева

Мариян Димитров Манолов

Димитър Стефанов Бояджиев

Желязко Иванов Желязков

Красимир Иванов Цветков

Начо Вълев Драгиев

Пламен Иванов Петков

42-НС от 01.03.2021г.

23     01.03.2021 г.  16:50 ч.

8

ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/

1.

Михаил Василев Вълчев

43-НС от 01.03.2021г.

24     02.03.2021 г.  09:05 ч.

16

ПП „МИР“

1.    

2.

3.

Радостина Ангелова Иванова

Александър Маринов Пеновски

Мартин Иванов Благоев

44-НС от 02.03.2021г.

25     02.03.2021 г.  09:15 ч.

17

КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА

1.    

2.

3.

Пейчо Димитров Касъров

Георги Иванов Георгиев

Петко Радоев Коруев

45-НС от 02.03.2021г.

26     02.03.2021 г.  11:35 ч.

18

КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Станчо Димитров Ставрев

Петър Стефанов Личев

Мими             Иванова Караколева

Таня Георгиева Георгиева-Стоянова

Стоян Петков Петков

Милена Василева Паскова

Теодора Георгиева Ненкова

Пламен Павлинов Петров

46-НС от 02.03.2021г.

27     02.03.2021 г.  12:35 ч.

1

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1.    

2.

3.

4.

5.

Мария Йорданова Цветкова

Тодор Иванов Налбантов

Емил Костадинов Попов

Доника Панайотова             Панайотова-Цонева

Жана Павлова Борева

47-НС от 02.03.2021г.

28    02.03.2021 г.  14:42 ч.

24

КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“

1.    

2.

3.

4.

Недко             Петков Жечев

Недка Христова Карска

Огнян             Иванов Цонев

Светла Господинова Христова

48-НС от 02.03.2021г.

29

   02.03.2021 г.  15:25ч.

11

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Веселин Йорданов Калановски

Веселка Петрова Христамян

Николай Петров Чистов

Пламен Иванов Даракчиев

Диман            Колев Димитров

Елена Стефанова Иванова

Димитър Василев Брънков

Георги Илиянов Бъчваров

49-НС от 02.03.2021г.

30

02.03.2021 г.  16:30 ч.

19

ПП „Глас Народен“

1.

Веселин Петров Червенков

50-НС от 02.03.2021г.
           
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