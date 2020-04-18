По настояване на негови многобройни почитателки честитим от днес празника на кореспондента на БТА Величко Димитров. Присъединяваме се към техните пожелания за здраве, жизнено дълголетие, стабилност и творческо вдъхновение.
Именникът се е оттеглил в имението си близо до Ямбол и празнува отсега.
ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН FeaturedСъбота, 18 Април 2020 17:37
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ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на
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ПАСХАЛНО / ВЕЛИКДЕНСКО / ПОСЛАНИЕ
ДО БОГОЛЮБИВИТЕ ПАСТИРИ, ВСЕЧЕСТНИТЕ МОНАСИ И МОНАХИНИ
И ДО ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ
СЛИВЕНСКАТА ЕПАРХИЯ
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