ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН



По настояване на негови многобройни почитателки честитим от днес празника на кореспондента на БТА Величко Димитров. Присъединяваме се към техните пожелания за здраве, жизнено дълголетие, стабилност и творческо вдъхновение.

Именникът се е оттеглил в имението си близо до Ямбол и празнува отсега.