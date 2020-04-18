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ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН Featured

Събота, 18 Април 2020 17:37
ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН


По настояване на негови многобройни почитателки честитим от днес празника на кореспондента на БТА Величко Димитров. Присъединяваме се към техните пожелания за здраве, жизнено дълголетие, стабилност  и творческо вдъхновение.
Именникът се е оттеглил в имението си близо до Ямбол и празнува отсега. 

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