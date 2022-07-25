Някои тв. новини 25 юли

12 села в община „Тунджа” отново са без вода! И трите багера на община „Тунджа” работят в помощ на ВиК дружеството в Ямбол по отстраняване на авариите,тъй като в летните месеци има недостиг на технически групи, съобщи кметът Георгиев

https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/584228159855867

На 28 юли 2022г. от 10,00ч. ще се проведе 36-то заседание на ОбС Стралджа, съобщиха от общинската администрация.

https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/412378734194146

Каква е ковид обстановката в община „Тунджа” коментира на редовния седмичен брифинг кметът Георги Георгиев

https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/1236424383825850

Статистика за присъдите в Ямболско през 2021г.:

https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/384111583829026