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Някои тв. новини 25 юли Featured

Понеделник, 25 Юли 2022 17:46
Някои тв. новини 25 юли

12 села в община „Тунджа” отново са без вода! И трите багера на община „Тунджа” работят в помощ на ВиК дружеството в Ямбол по отстраняване на авариите,тъй като в летните месеци има недостиг на технически групи, съобщи кметът Георгиев
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/584228159855867

 

На 28 юли 2022г. от 10,00ч. ще се проведе 36-то заседание на ОбС Стралджа, съобщиха от общинската администрация.
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/412378734194146

 

Каква е ковид обстановката в община „Тунджа” коментира на редовния седмичен брифинг кметът Георги Георгиев
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/1236424383825850

 

Статистика за присъдите в Ямболско през 2021г.:
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/384111583829026

 

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