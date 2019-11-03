ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В ЯМБОЛ - 100 ПРОЦЕНТА ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ

Община Ямбол, област Ямбол
Данни към 00:00 на 04.11.2019 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК
КМЕТ НА ОБЩИНА
Обобщени данни от избор на кмет на община
11 Валентин Цветанов Ревански
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 12 722 61.92% /първи тур 10 810/
56 Катя Атанасова Георгиева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 7 247 35.27% първи тур 5 794/
- Не подкрепям никого
577 2.81%
АКТИВНОСТ КЪМ 17.30 ч 27.89 /окончателната не е оповестена още/
ПЪРВИ ТУР
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
1 Драгомир Иванов Димов
ПП БЗНС 97 0.36%
4 Кръстьо Панайотов Петров
ПП АТАКА 433 1.61%
8 Иван Димитров Кърцъков
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 309 1.15%
11 Валентин Цветанов Ревански
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 10 810 40.18%
14 Йордан Милков Милков
Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 283 1.05%
43 Димитър Ангелов Иванов
ПП ГЕРБ 4 663 17.33%
56 Катя Атанасова Георгиева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 794 21.54%
67 Павел Георгиев Додов
Местна коалиция СДС (ЗНС,СДС) 560 2.08%
68 Георги Иванов Славов
Инициативен комитет 3 478 12.93%
- Не подкрепям никого
476 1.77%
активност към 17.30 ч.
АКТИВНОСТ КЪМ 17.30 ч 38.78 /окончателната 43.94/