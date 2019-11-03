ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В ЯМБОЛ - 100 ПРОЦЕНТА ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ

Община Ямбол, област Ямбол

Данни към 00:00 на 04.11.2019 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

КМЕТ НА ОБЩИНА

Обобщени данни от избор на кмет на община



11 Валентин Цветанов Ревански

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 12 722 61.92% /първи тур 10 810/

56 Катя Атанасова Георгиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 7 247 35.27% първи тур 5 794/

- Не подкрепям никого

577 2.81%

АКТИВНОСТ КЪМ 17.30 ч 27.89 /окончателната не е оповестена още/

ПЪРВИ ТУР

Обобщени данни от избор на кмет на община

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

1 Драгомир Иванов Димов

ПП БЗНС 97 0.36%

4 Кръстьо Панайотов Петров

ПП АТАКА 433 1.61%

8 Иван Димитров Кърцъков

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 309 1.15%

11 Валентин Цветанов Ревански

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 10 810 40.18%

14 Йордан Милков Милков

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 283 1.05%

43 Димитър Ангелов Иванов

ПП ГЕРБ 4 663 17.33%

56 Катя Атанасова Георгиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 794 21.54%

67 Павел Георгиев Додов

Местна коалиция СДС (ЗНС,СДС) 560 2.08%

68 Георги Иванов Славов

Инициативен комитет 3 478 12.93%

- Не подкрепям никого

476 1.77%



активност към 17.30 ч.

АКТИВНОСТ КЪМ 17.30 ч 38.78 /окончателната 43.94/