Някои тв. новини

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Трима фотографи от Ямболската фотографска общност са отличени в конкурса на BG Press Photo – конкурс за фотожурналистика. Това са В Ямбол учредиха сдружение с нестопанска цел „Ямбол и Сливен заедно”. В Ямбол единадесет курсисти издържаха изпитите за спасители на "плувен басейн и за водни паркове" Филмът "Привличане" ще открие първото автокино в Ямбол. Заглавието на режисьора Мартин Макариев, продуцирано от Яна Маринова и В ремонт до края на следващия месец е близо 7-километров участък от републиканския път Ямбол- село Чарган. На Манастирските възвишения край Ямбол на 13 юни / неделя/ ще се проведе българо-гръцки събор.