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9 септември в Ямбол /театър и автокино/ Featured

Четвъртък, 09 Септември 2021 03:38
9 септември в Ямбол /театър и автокино/

 

„Перфектната сватба“ от Робин Хоудън – постановка на Театрално-музикален център Кърджали

Участват: Елен Колева, София Бобчева, Христо Терзиев, Анна Петрова, Божидар Георгиев, Цветан Николов, Адриана Кънчева

Начален час: 19:00

Място: зала Община Ямбол

Организатор: ДТ „Невена Коканова“ - Ямбол

Вход: с билети

 

Автокино Ямбол – „Бензин“ - български игрален филм

Участват: Калин Врачански, Башар Рахал, Снежана Макавеева, Лиляна Станаилова, Майкъл Медсън, Съли Ерна и др.

Начален час: 20:30

Място: паркинг на хипермаркети „Технополис" и „Практикер"

Организатор: община Ямбол

Вход: Свободен

 

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