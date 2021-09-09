9 септември в Ямбол /театър и автокино/

„Перфектната сватба“ от Робин Хоудън – постановка на Театрално-музикален център Кърджали
Участват: Елен Колева, София Бобчева, Христо Терзиев, Анна Петрова, Божидар Георгиев, Цветан Николов, Адриана Кънчева
Начален час: 19:00
Място: зала Община Ямбол
Организатор: ДТ „Невена Коканова“ - Ямбол
Вход: с билети
Автокино Ямбол – „Бензин“ - български игрален филм
Участват: Калин Врачански, Башар Рахал, Снежана Макавеева, Лиляна Станаилова, Майкъл Медсън, Съли Ерна и др.
Начален час: 20:30
Място: паркинг на хипермаркети „Технополис" и „Практикер"
Организатор: община Ямбол
Вход: Свободен