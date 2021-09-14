14.09.2021г. Поради отстраняване на аварии е възможно

временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:
За гр.Ямбол:
- Градски парк - ресторант "Златен рог" и Тенис кортове;
- Тласкател "Кабиле";
За канализация:
- ж-к."Златен рог" бл.18-"Г" - отзад ;
За Община Тунджа:
- с.Веселиново, с.Стара река, с.Гълъбинци, с.Ботево, ;
За община Елхово:
- с. Мелница, с.Бояново, с.Маломирово;
- ул." Ал.Стамболийски" 18;
- ул."Камчия" ;
- ул." Булаир"
За община Стралджа:
- с.Маленово;
За район Болярово:
- с.Мамарчево;
Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.