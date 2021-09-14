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14.09.2021г. Поради отстраняване на аварии е възможно Featured

Вторник, 14 Септември 2021 05:49
14.09.2021г. Поради отстраняване на аварии е възможно


 временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

- Градски парк - ресторант "Златен рог" и Тенис кортове;

- Тласкател "Кабиле";

За канализация:

- ж-к."Златен рог" бл.18-"Г" - отзад ;

 

За Община Тунджа:

- с.Веселиново, с.Стара река, с.Гълъбинци, с.Ботево, ;

За община Елхово:

- с. Мелница, с.Бояново, с.Маломирово;

- ул." Ал.Стамболийски" 18;

- ул."Камчия" ;

- ул." Булаир"

За община Стралджа:

- с.Маленово;

За район Болярово:

- с.Мамарчево;

 

 

Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.

 

 

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