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  12 октомври, вторник в Ямбол Featured

Вторник, 12 Октомври 2021 08:44
  12 октомври, вторник в Ямбол

 

Творческа вечер, посветена на 80 години от рождението на ямболската поетеса Божана Драгнева

Начален час: 17:30 часа

Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги Раковски“

Организатор: Община Ямбол, Регионална библиотека „Георги Раковски“, Дружество на писателите - Ямбол

Вход свободен


Днес в Ямбол
„Малка пиеса за детска стая“ от Яна Борисова – премиера на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол

Режисьор: Вежен Велчовски

Сценограф: Жанета Иванова

Хореограф: Атанас Жеков

Участват: Галина Иванова, Яна Бобева, Румен Михайлов, Кристиян Негалов, Георги Караиванов

Начален час: 19:00

Място: зрителна зала на НЧ „Съгласие 1862“

Вход: с билети

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