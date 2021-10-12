  12 октомври, вторник в Ямбол

РЗИ пункт за ваксинация вчера пред Технополис. И днес медиците ще са там. Дават и по ваучер за 20 лева за покупки в магазина. Новите положителни тестове за към 00.00 ч. на 10 октомври за областта са 26. От 1246 в страната, от направени 10 423 изследвания.