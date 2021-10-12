  12 октомври, вторник в Ямбол

Творческа вечер, посветена на 80 години от рождението на ямболската поетеса Божана Драгнева
Начален час: 17:30 часа
Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги Раковски“
Организатор: Община Ямбол, Регионална библиотека „Георги Раковски“, Дружество на писателите - Ямбол
Вход свободен
Днес в Ямбол
„Малка пиеса за детска стая“ от Яна Борисова – премиера на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол
Режисьор: Вежен Велчовски
Сценограф: Жанета Иванова
Хореограф: Атанас Жеков
Участват: Галина Иванова, Яна Бобева, Румен Михайлов, Кристиян Негалов, Георги Караиванов
Начален час: 19:00
Място: зрителна зала на НЧ „Съгласие 1862“
Вход: с билети