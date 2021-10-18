Списъкът с имената на Тези, които

Пореден №, дата и час на постъпване

Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК

Партия, коалиция или инициативен комитет

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите