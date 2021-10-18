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Списъкът с имената на Тези, които Featured

Понеделник, 18 Октомври 2021 19:46
Списъкът с имената на Тези, които


в 31 Ямболски избирателен район са решили, че могат да ни управляват.

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.

(чл. 72 , ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс)

 

Пореден №, дата и час на постъпване

Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК

Партия, коалиция или инициативен комитет

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

 

№ на решението за регистрация

1

2

3

4

5

6

1./06.10.21г./11:15ч.

29

ПП ,,Пряка Демокрация‘‘

 

1.

 

Боян Николов Павлов

17-НС/08.10.2021

2./06.10.21г./13:10ч.

36

ПП “ БРИГАДА “

1.

2.

 

Арбен Ефремов Хавальов

Даниела Валентинова Пенева

 

18-НС/08.10.2021

3./09.10.21г./13:45ч.

27

ПП‘‘Благоденствие-Обединение-Градивност‘‘

1.

2.

 

Атанас Райков Райков

Георги Янчев Кралев

20-НС/11.10.21

4./09.10.21г/

14:25ч.

13

ПП‘‘ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ‘‘

1.

2.

3.

Харутюн Аракел Бохосян

Вера Александрова Минчева

Десислав Генов Генчев

21-НС/11.10.21

5./10.10.21г./11.30ч.

28

ПП‘‘БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ‘‘НОВА ДЕМОКРАЦИЯ‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

Начко Обретенов Плочев

Елиана Андонова Бонева

Стефан Митков Стоев

Петър Димитров Цветков

Латинка Петрова Суева

44-НС/12.10.21

6./10.10.21г./

12:40ч.

5

ПП‘‘ ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

Никола Ангелов Димитров

Георги Стоянов Дичев

Иван Димитров Арнаудов

Данаил Андреев Йорданов

Яна Мартинова Динева

22-НС/11.10.21

7./10.10.21г./14:00ч.

21

ПП‘‘ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

Мария Йорданова Цветкова

Доника Панайотова Панайотова-Цонева

Михаил Иванов Петров

Калина Михова Манева

Георги Иванов Янузов

23-НС/11.10.21

8./10.10.21г./

16:50ч.

10

ПП‘‘БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

Катя Николова Атанасова

Тодор Кирилов Андонов

Атанас Чанков Минков

Мехмед Ахмедов Мехмедов

Стоил Славчев Илиев

24-НС/11.10.21

9./11.10.21г./09:07ч.

26

ПП ‘‘МИР‘‘

1.

2.

3.

4.

Радостина Ангелова Иванова

Мартин Иванов Благоев

Виктор Георгиев Атанасов

Милена Стоянова Стоянова

25-НС/11.10.21

10./11.10.21г12:05ч.

14

ПП ‘‘ГЛАС НАРОДЕН‘‘

1.

2.

Милен Костов Костов

Диляна Димчева Димова

26-НС/11.10.21

11./11.10.21г13:20ч.

20

ПП‘‘ПРАВОТО‘‘

1.

2.

Ваня Савова Георгиева

Пеньо Стефанов Минчев

27-НС/11.10.21

12./11.10.21г13:40ч.

 

33

КП‘‘БСП ЗА БЪЛГАРИЯ‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Кристиан Иванов Вигенин

Пенка Георгиева Илиева

Владимир Георгиев Стоев

Стоян Иванов Овчаров

Здравко Стефанов Златаров

Йордан Койчев Йорданов

Недялка Стоянова Петкова

Милен Димитров Димов

 

28-НС/11.10.21

13./11.10.21г14:00ч.

8

БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация

1.

Благой Боянов Петревски

 

29-НС/11.10.21

14./11.10.21г16:00ч.

32

ГЕРБ-СДС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Димитър Ангелов Иванов

Снежана Христова Делчева

Атанас Христов Христов

Станислав Димитров Говедаров

Дора Йовчева Стоянова – Костова

Юлия Атанасова Маджарова- Недялкова

Мартин Михайлов Петков

Мирослав Георгиев Козарев

30-НС/11.10.21

15./11.10.21г16.15ч.

 

17

Движение за права и свободи – ДПС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Петър Пандушев Чобанов

Хатидже Мехмедова Георгиева

Георги Петров Георгиев

Реджеб Селяхтинов Арифов

Юсеин Хасан Ахмед

Мартин Петков Петков

Стойко Иванов Тодоров

Силвия Димитрова Желева

31-НС/11.10.21

16./11.10.21г16:20ч.

22

ПП “Българско национално Обединение‘‘

1.

2.

Стоян Иванов Тодоров

Кирил Павлинов Пежгорски

32-НС/11.10.21

17./11.10.21г16:30ч.

23

ПП „ВОЛЯ‘‘

1.

2.

3.

Каприел Харутюнов Папазян

Даниела Колева Овчарова

Огнян Иванов Цонев

33-НС/12.10.21

18./11.10.21г16:35ч.

4

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Вълкан Михайлов Вълканов

Мариян Василев Дучев

Тодорка Атанасова Георгиева

Михаела Иванова Михайлова

Димитър Цонков Димитров

Стефан Димов Хубенов

Недка Христова Карска

34-НС/12.10.21

19./12.10.21г09:35ч.

35

ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ‘‘

1.

2.

3.

 

Георги Иванов Кутрелов

Евгения Пламенова Гергова

Добрин Стефанов Балтов

35-НС/12.10.2021

20./12.10.21г11:10ч.

7

КП,,НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Красимир Енчев Дюлгеров

Петко Георгиев Найденов

Диана Тонева Георгиева

Глориан Динков Георгиев

Бойка Добринова Добрева

Дилян Евелинов Едрев

36-НС/12.10.2021

21./12.10.21г11:35ч.

25

КП„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мирослав Николаев Иванов

Михал Григоров Камбарев

Таня Петрова Павлова

Антон Русков Шиков

Деница Димитрова Хаджииванова

Христо Колев Христов

Момчил Иванов Иванов

37-НС/12.10.2021

22./12.10.21г11:55ч.

2

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Женя Димитрова Илиева

Мариян Димитров Манолов

Красимир Иванов Цветков

Димитър Стефанов Бояджиев

Пламен Иванов Петков

Желязко Иванов Желязков

Румен Димов Проданов

38-НС/12.10.2021

23./12.10.21г12:35ч.

11

ПП „АТАКА‘‘

1.

2.

3.

Красимира Иванова Колева

Гергана Димова Йовчева

Ваня Йорданова Дучева

39-НС/12.10.2021.

24./12.10.21г12:50

30

КП‘‘ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Веселин Йорданов Калановски

Веселка Петрова Христамян

Диман Колев Димитров

Димитър Василев Брънков

Даниела Стоянова Божинова

Елена Стефанова Иванова

Пламен Илиев Стойков

40-НС/12.10.2021

25./12.10.21г13:42ч.

34

ПП ,,БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ‘‘

1.

2.

Рослав Николаев Колев

Ренета Филипова Стоянова

41-НС/12.10.2021

26./12.10.21г15:00ч.

24

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

Александър Стайков Марков

Милен Митков Петров

Михаел Чавдаров Рогачев

Владимир Красимиров Тимев

42-НС/12.10.2021

27./12.10.21г15:25ч.

31

КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!‘‘

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Минчо Викторов Спасов

Станчо Димитров Ставрев

Петър Стефанов Личев

Мими Иванова Караколева

Таня Георгиева Георгиева –Стоянова

Стоян Петков Петков

Митко Стефанов Петров

Теодора Георгиева Ненкова

43-НС/12.10.2021
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