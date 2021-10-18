Списъкът с имената на Тези, които

в 31 Ямболски избирателен район са решили, че могат да ни управляват.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.
(чл. 72 , ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс)
|
Пореден №, дата и час на постъпване
|
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
|
Партия, коалиция или инициативен комитет
|
Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата
|
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите
|
№ на решението за регистрация
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1./06.10.21г./11:15ч.
|
29
|
ПП ,,Пряка Демокрация‘‘
|
1.
|
Боян Николов Павлов
|
17-НС/08.10.2021
|
2./06.10.21г./13:10ч.
|
36
|
ПП “ БРИГАДА “
|
1.
2.
|
Арбен Ефремов Хавальов
Даниела Валентинова Пенева
|
18-НС/08.10.2021
|
3./09.10.21г./13:45ч.
|
27
|
ПП‘‘Благоденствие-Обединение-Градивност‘‘
|
1.
2.
|
Атанас Райков Райков
Георги Янчев Кралев
|
20-НС/11.10.21
|
4./09.10.21г/
14:25ч.
|
13
|
ПП‘‘ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ‘‘
|
1.
2.
3.
|
Харутюн Аракел Бохосян
Вера Александрова Минчева
Десислав Генов Генчев
|
21-НС/11.10.21
|
5./10.10.21г./11.30ч.
|
28
|
ПП‘‘БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ‘‘НОВА ДЕМОКРАЦИЯ‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Начко Обретенов Плочев
Елиана Андонова Бонева
Стефан Митков Стоев
Петър Димитров Цветков
Латинка Петрова Суева
|
44-НС/12.10.21
|
6./10.10.21г./
12:40ч.
|
5
|
ПП‘‘ ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Никола Ангелов Димитров
Георги Стоянов Дичев
Иван Димитров Арнаудов
Данаил Андреев Йорданов
Яна Мартинова Динева
|
22-НС/11.10.21
|
7./10.10.21г./14:00ч.
|
21
|
ПП‘‘ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Мария Йорданова Цветкова
Доника Панайотова Панайотова-Цонева
Михаил Иванов Петров
Калина Михова Манева
Георги Иванов Янузов
|
23-НС/11.10.21
|
8./10.10.21г./
16:50ч.
|
10
|
ПП‘‘БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Катя Николова Атанасова
Тодор Кирилов Андонов
Атанас Чанков Минков
Мехмед Ахмедов Мехмедов
Стоил Славчев Илиев
|
24-НС/11.10.21
|
9./11.10.21г./09:07ч.
|
26
|
ПП ‘‘МИР‘‘
|
1.
2.
3.
4.
|
Радостина Ангелова Иванова
Мартин Иванов Благоев
Виктор Георгиев Атанасов
Милена Стоянова Стоянова
|
25-НС/11.10.21
|
10./11.10.21г12:05ч.
|
14
|
ПП ‘‘ГЛАС НАРОДЕН‘‘
|
1.
2.
|
Милен Костов Костов
Диляна Димчева Димова
|
26-НС/11.10.21
|
11./11.10.21г13:20ч.
|
20
|
ПП‘‘ПРАВОТО‘‘
|
1.
2.
|
Ваня Савова Георгиева
Пеньо Стефанов Минчев
|
27-НС/11.10.21
|
12./11.10.21г13:40ч.
|
33
|
КП‘‘БСП ЗА БЪЛГАРИЯ‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Кристиан Иванов Вигенин
Пенка Георгиева Илиева
Владимир Георгиев Стоев
Стоян Иванов Овчаров
Здравко Стефанов Златаров
Йордан Койчев Йорданов
Недялка Стоянова Петкова
Милен Димитров Димов
|
28-НС/11.10.21
|
13./11.10.21г14:00ч.
|
8
|
БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация
|
1.
|
Благой Боянов Петревски
|
29-НС/11.10.21
|
14./11.10.21г16:00ч.
|
32
|
ГЕРБ-СДС
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Димитър Ангелов Иванов
Снежана Христова Делчева
Атанас Христов Христов
Станислав Димитров Говедаров
Дора Йовчева Стоянова – Костова
Юлия Атанасова Маджарова- Недялкова
Мартин Михайлов Петков
Мирослав Георгиев Козарев
|
30-НС/11.10.21
|
15./11.10.21г16.15ч.
|
17
|
Движение за права и свободи – ДПС
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Петър Пандушев Чобанов
Хатидже Мехмедова Георгиева
Георги Петров Георгиев
Реджеб Селяхтинов Арифов
Юсеин Хасан Ахмед
Мартин Петков Петков
Стойко Иванов Тодоров
Силвия Димитрова Желева
|
31-НС/11.10.21
|
16./11.10.21г16:20ч.
|
22
|
ПП “Българско национално Обединение‘‘
|
1.
2.
|
Стоян Иванов Тодоров
Кирил Павлинов Пежгорски
|
32-НС/11.10.21
|
17./11.10.21г16:30ч.
|
23
|
ПП „ВОЛЯ‘‘
|
1.
2.
3.
|
Каприел Харутюнов Папазян
Даниела Колева Овчарова
Огнян Иванов Цонев
|
33-НС/12.10.21
|
18./11.10.21г16:35ч.
|
4
|
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Вълкан Михайлов Вълканов
Мариян Василев Дучев
Тодорка Атанасова Георгиева
Михаела Иванова Михайлова
Димитър Цонков Димитров
Стефан Димов Хубенов
Недка Христова Карска
|
34-НС/12.10.21
|
19./12.10.21г09:35ч.
|
35
|
ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ‘‘
|
1.
2.
3.
|
Георги Иванов Кутрелов
Евгения Пламенова Гергова
Добрин Стефанов Балтов
|
35-НС/12.10.2021
|
20./12.10.21г11:10ч.
|
7
|
КП,,НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Красимир Енчев Дюлгеров
Петко Георгиев Найденов
Диана Тонева Георгиева
Глориан Динков Георгиев
Бойка Добринова Добрева
Дилян Евелинов Едрев
|
36-НС/12.10.2021
|
21./12.10.21г11:35ч.
|
25
|
КП„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Мирослав Николаев Иванов
Михал Григоров Камбарев
Таня Петрова Павлова
Антон Русков Шиков
Деница Димитрова Хаджииванова
Христо Колев Христов
Момчил Иванов Иванов
|
37-НС/12.10.2021
|
22./12.10.21г11:55ч.
|
2
|
ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Женя Димитрова Илиева
Мариян Димитров Манолов
Красимир Иванов Цветков
Димитър Стефанов Бояджиев
Пламен Иванов Петков
Желязко Иванов Желязков
Румен Димов Проданов
|
38-НС/12.10.2021
|
23./12.10.21г12:35ч.
|
11
|
ПП „АТАКА‘‘
|
1.
2.
3.
|
Красимира Иванова Колева
Гергана Димова Йовчева
Ваня Йорданова Дучева
|
39-НС/12.10.2021.
|
24./12.10.21г12:50
|
30
|
КП‘‘ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Веселин Йорданов Калановски
Веселка Петрова Христамян
Диман Колев Димитров
Димитър Василев Брънков
Даниела Стоянова Божинова
Елена Стефанова Иванова
Пламен Илиев Стойков
|
40-НС/12.10.2021
|
25./12.10.21г13:42ч.
|
34
|
ПП ,,БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ‘‘
|
1.
2.
|
Рослав Николаев Колев
Ренета Филипова Стоянова
|
41-НС/12.10.2021
|
26./12.10.21г15:00ч.
|
24
|
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
Александър Стайков Марков
Милен Митков Петров
Михаел Чавдаров Рогачев
Владимир Красимиров Тимев
|
42-НС/12.10.2021
|
27./12.10.21г15:25ч.
|
31
|
КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!‘‘
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Минчо Викторов Спасов
Станчо Димитров Ставрев
Петър Стефанов Личев
Мими Иванова Караколева
Таня Георгиева Георгиева –Стоянова
Стоян Петков Петков
Митко Стефанов Петров
Теодора Георгиева Ненкова
|
43-НС/12.10.2021