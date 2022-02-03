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84 г.- блъска Опела във Волво, управлявано от 60-годишен. 74 г. пътничка - в болницата Featured

Четвъртък, 03 Февруари 2022 11:44
84 г.- блъска Опела във Волво, управлявано от 60-годишен. 74 г. пътничка - в болницата

Вчера към 15,55 часа на тел 112 е получен сигнал, че на "Обходен път Запад" в Ямбол е настъпило пътнотранспортно произшествие с пострадал. На място е установено, че лек автомобил „Опел-Астра“, управляван от 84-годишен местен жител се е блъснал в товарен автомобил „Волво“, управляван от 60-годишен мъж. При инцидента е пострадала 74-годишна пътничка в лекия автомобил. Тя е настанена за лечение в ямболска болница с фрактура на таза, без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол и на двамата водачи са отрицателни. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.

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