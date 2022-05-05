6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Празник на Българската армия в Ямбол



На храмовия празник всички християни щотнесат в домовете си по една икона на Св.Георги. Хиляда икони дарява семейството на Валентин Ревански

Програмата в Ямбол



Утринна служба и Света литургия

Начален час: 8:00

Място: храм „Св. вмчк. Георги Победоносец“, кв. „Каргон“

Литийно шествие с икона на Св. Георги

Начален час: 10:30

Маршрут: храм „Св. вмчк. Георги Победоносец“, ул. „Св. Георги“, ул. „Ат. Кратунов“, ул. „Индже войвода“, ул. „Г. Дражев“, ул. „Цар Иван Александър“, пл. „Освобождение“, ул. „Г. С. Раковски“ /пред Община Ямбол/

Тържествен ритуал по издигане на националното знаме по план-сценарий на Военен гарнизон - Ямбол

Начален час: 11:00

Място: пред Община Ямбол

Литийно шествие с икона на Св. Георги

Начален час: 11:30

Място: до храм „Св. вмчк. Георги Победоносец“